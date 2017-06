Duerch d'Vakanz sinn aktuell vill Spender net am Land. Dofir rifft d'Croix Rouge d'Bluttspender, déi dierfen a kënne goen op, virum 10. Juni ze goen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Centre de Transfusioun Sanguine um Boulevard Joseph II an der Stad ass um Mëttwoch an Donneschdeg bis 18 Auer an e Freideg bis 16 Auer op.