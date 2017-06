Leschte Freideg gouf zu Leideleng den Daach vun der Citabel am Beräich vun de Keesen agedréckt. Et blouf beim Materialschued. Et waren an där Géigend iwwer 70 Liter Reen de Meter Carré gefall. Dat ass méi, wéi soss an engem ganze Mount Juni am Duerchschnëtt erofkënnt.

D'Geschäft bleift bis op weideres zou. De Bedreiwer huet bei der ADEM eng Demande gestallt, fir dass d'Salariée Chômage wéinst Intempérie accordéiert kréien.

Den Dossier geet elo bei den zoustännege Minister.



