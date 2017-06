Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

... fir datt de Fluchhafen de Capacitéite meeschter gëtt, déi et de Moment do gëtt.Haut gi 75 Destinatiounen ugebueden. 9 Joer bannent deenen sech d'Zuel u Passagéier, méi wei verduebelt huet. Bannent deenen och déi sougenannt Bëlleg-Fluchgesellschaften de Wee op Lëtzebuerg fonnt hunn. Mat 3,5 Millioune Passagéier rechent LuxAirport Enn vun dësem Joer.

Vum Juli u sollen d'Leit iwwert 9 weider Gates hire Fliger huele kënnen. Domadder klëmmt ee vun elo 10 Gates op 19. Ma déi 9 supplementärer solle fir Schengen-Flich reservéiert sinn. Gutt 5 Milliounen Euro goufe fir de Comeback vum Gate B1 bis bei de Gate B9 investéiert. Virop an d'Technik, vum Embarquement, iwwer LED-Luuchten bis Steckdousen an de Sëtzer.



Iwwerdeems misst den Terminal A moderniséiert ginn, seet den Infrastrukturminister François Bausch. Wichteg wär, dass ee Speed-Gateen an den Terminal A géing kréien, donieft misst en awer och verbesser a vergréissert ginn. Dat Wichtegst war elo awer emol den Terminal B nees operationell ze maachen, fir den A ze entlaaschten, sou de François Bausch.





Extrait François Bausch



Den 2. Juli soll den Terminal no enger Testphas opgoen. Dee Moment soll den éischte Fliger dann do ukommen. Grad dee richtege Moment ier d'Summersaison ufänkt, mengt de François Bausch.

Iwwregens brauch ee vun der Agangshal vum Fluchhafen 1 Minutt an 30 Sekonne mat de Lafbänner bis bei den neien Terminal.

Direkt nom Summer, wäert déi nächst Etape vum Wuesstem, um Fluchhafe Lëtzebuerg preparéiert ginn. Den Ëmbau vum eigentlech nach neien Terminal A. An e puer Joer sollen dann och Mëttel- oder laangfristeg Laangstreckeflich empfaange kënn ginn, sou de Johan Vanneste, CEO vu LuxAirport.





Extrait Johan Vanneste, CEO LuxAirport