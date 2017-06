Rout Kräiz hëlleft Kanner a Somalia (07.06.2017) CCP LU52 1111 0000 1111 0000

Lëtzebuerger Rout Kräiz a Nigeria (06.06.2017) CCP LU52 1111 0000 1111 0000

Den Internationale Comité vum Roude Kräiz hëlleft op der Plaz, mat der Ënnerstëtzung vu Lëtzebuerg.Den Internationale Comité vum Roude Kräiz vu Genève bedreift zu Baidoa an zu Kismayo zwee sougenannt „Centres nutritionnels“. Baussent der Haaptstad Mogadishu stécht Somalia déif an der humanitärer Katastroph. D’Kanner, déi vun hire Mammen aus dem Ëmland op Baidoa oder op Kismayo bruecht ginn, sinn intern Flüchtlingen. Vun den iwwer 5.000 Kanner, déi et all Mount bis an d’Infrastrukture vum Roude Kräiz packen, sinn déi meescht guer net méi amstand, Liewesmëttel zousechzehuelen.Den CICR brauch enger Evaluatioun no bal €100 Milliounen Direkthëllef. Och d’Lëtzebuerger Rout Kräiz huet sech mat enger Millioun Euro bedeelegt, déi een an d’Reserve siche wor, well bis ewell koumen zu Lëtzebuerg grad emol €200.000 u privaten Donen eran, déi fir Somalia konnten debloquéiert ginn.