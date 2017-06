Hie kritt reprochéiert, am Abrëll 2014 zu Käl säi Puppelche vu 5 Woche geschloen a gerëselt ze hunn. De Bouf hat ënnert anerem Gehirbluddungen a Blessen um ganze Kierper a loung eng Woch op der Intensivstatioun.





Mësshandlung vu Puppelchen / Reportage Eric Ewald



E Mëttwoch huet de Mann ausgesot, de Bëbee beim Frëschmaache wuel ze fest ugepak an en dono a Panik zwee-/dräimol gerëselt ze hunn, well d'Kand gekrasch huet.

Hien hätt net gewosst, wat hie maache sollt, et géif him leed doen, ma hien hätt d'Kand net geschloen, sou de Mann. Hie géif mat senge Scholdgefiller liewen, hätt dat net gewollt, mä net iwwerluecht.

Fir eng Geriichtsmedezinerin, déi de Puppelchen eng Woch no de Faite gesinn hat, wären d'Gehirbluddungen e kloert Zeeche fir e Rëselen a géif d'Ausso vum Beschëllegten net domat iwwerenee stëmmen. D'Kand hätt zwee Deeg virdru bei enger Visite bei der Kannerdoktesch näischt gehat. D'Blesse kéinten heelen, woubäi sech eventuell Schied eréischt méi spéit weise géifen.

D'Mamm vum Bouf sot, et géif him haut gutt goen. Den Ugeklote wär um Enn vun hirer Schwangerschaft extrem aggressiv gewiescht, ma Si hätt net geduecht, dass hie sengem Nowuess eppes doe géif. Si hätt sech deen Dag nom Mëttegiesse wëlle leeën an hie gesot, d'Kand frësch ze maachen, dat hätt gekrasch, op eemol keen Toun vu sech ginn an dunn, Zitat, "gejaut wéi um Spiiss". Si wär mam Kand an d'Spidol gefuer an hätt net gewollt, dass hie géif matgoen. Dono hätt Si hire Schlëssel zréck gefrot an zanterhier kee Kontakt méi zum Mann, deen och verbuede kritt hätt, fir d'Kand ze gesinn.

Déi zoustänneg Enquêtrice vun der Police judiciaire huet erkläert, et hätt ee beim Mann ë.a. en T-Shirt mat Blutt vum Puppelchen dru saiséiert. Hien hätt verschidde Saachen zouginn, ë.a. d'Rëselen an der Mamm gesot, näischt gemaach ze hunn.

E Psychiater huet nach deklaréiert, de Mann hätt him géintiwwer gesot, d'Kand gerëselt ze hunn, fir dass et net méi kräische géif. Hien hätt dem Bëbee awer kee Leed wëllen doen. Op d'Remark vum Expert hin, dass den Ugeklote wéinst Droge scho mol zu Giwenech war, huet d'Presidentin vum Geriicht gefrot: "Huet hien Iech dann net vu senge 5 Veruerteelunge wéinst Coups et blessures volontaires geschwat?" Neen, war d'Äntwert vum Psychiater, an deem sengen Aen de Mann komplett responsabel wär fir seng Dot.

Dëse Prozess dierft en Donneschdeg de Mëtten ofgeschloss ginn.