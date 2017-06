Bei der Stater Gare hate sech e Mëttwoch den Owend géint 21 Auer zwou Fraen an d'Hoer kritt. Eng vun vun hinne war staark alkoholiséiert. Um Policebüro ass si ausgeflippt, huet e Computer futti geschloen an huet ënnert anerem enger Beamtin an d'Gesiicht gespaut. Derbäi koume Mordmenacë géintiwwer de Polizisten. D'Fra huet musse mat Hand- a Foussfesselen an den Arrest bruecht ginn.



Géint eng Auer gouf et e weideren Tëschefall op der Stater Gare. E Mann huet mat Féiss an déi gliesen Dir vum Policebüro op der Gare gerannt. De Mann ass fortgelaf, gouf awer kuerz drop erëm fonnt. Hien ass direkt aggressiv ginn an huet ee vun de Poliziste mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. De Mann konnt immobiliséiert ginn. Hien hat och Droge bei sech.