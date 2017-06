© RTL Télé Lëtzebuerg

Um Enn si se sech awer eens ginn, op d'mannst beim LCGB. Et ass eng Transitioun vun engem Joer virgesinn an där virun allem d'Juniprime erhale bleift.



D'Gewerkschaften, déi mat de Verhandlunge chargéiert sinn, also och d'ALEBA an den OGBL waren dergéint Stuerm gelaf, datt déi Prime vum Patronat annuléiert gëtt. Den aktuelle Kollektivvertrag gëllt also nach dat ganzt Joer an nieft der Juniprime, kréien d'Bankemployéë och eng extraordinäre Prime vu 400 Euro, wann den neie Kollektivvertrag ënnerschriwwe gëtt.



Den LCGB ass bis ewell déi eenzeg Gewerkschaft, déi sech ëffentlech per Communiqué iwwert den Accord an de Kollektivvertragsverhandlungen zu Wuert gemellt huet.

Les délégués du LCGB-SESF ont

marqué leur accord sur la

proposition de convention collective transitoire

Luxembourg, le 08 juin 2017 – En date du 07 juin 2017, les délégués du LCGB-SESF ont donné leur accord à large majorité à la proposition de l’ABBL visant à conclure une CCT transitoire d’une année. Cette proposition a été prononcée à la suite de la demande syndicale à l’ABBL de revenir sur sa position concernant le non-paiement de la prime de conjoncture.

La convention collective de travail transitoire pour les salariés de banques prévoit :

- la continuation de la précédente CCT durant l’année 2017,

- le paiement de la prime de conjoncture en juin 2017 (prime de 2016 avec glissement de l’ancienneté) ainsi que

- le paiement d’une prime de signature de 400,00 € brut aux salariés en service au 1er juin 2017 et dont le contrat n’est pas dénoncé à cette date (et au prorata du taux d’occupation).

Les délégués du LCGB-SESF ont estimé que cette formule permettait de garantir 2 choses importantes :

- d’une part, le paiement de la prime de conjoncture ainsi que le paiement d’un élément financier supplémentaire pour l’ensemble des salariés conventionnés du secteur et

- d’autre part, le maintien de l’ensemble des dispositions de la CCT actuelle durant les négociations qui vont se poursuivre durant les prochains mois.

Au-delà de cet accord transitoire pour une année, le LCGB-SESF continuera à défendre les intérêts et les acquis des salariés du secteur avec fermeté dans le cadre des négociations en vue de la future convention collective.