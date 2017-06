D'Police deelt mat, datt se am fréie Mëttwoch den Owend zwee Männer erwëscht hunn, déi iwwer 100 Gramm Marihuana bei sech haten. D'Beamte waren an der Bouneweger Strooss op si opmierksam ginn, wéi d'Männer, wéi si d'Beamten erbléckst hunn, séier probéiert hu, fir fortzekommen.



An engem Rucksak hat deen ee Mann 75 Gramm, déi an 30 Titercher verdeelt waren, um Policebüro goufen dunn nach eng Kéier 20 Gramm bei him fonnt.



De Parquet gouf informéiert an huet ordonnéiert, fir d'Drogen, déi verschidden Utensilien an d'Telefonen ze saiséieren. Déi zwee Männer goufe protokolléiert.