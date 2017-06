An enger Affär vu versichtem Doutschlag, am Mäerz zejoert, op der Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg gouf um Donneschdeg d'Uerteel gesprach.

Eemol 20 Joer Prisong an eemol e Fräisproch si gesprach ginn. Donieft muss de Veruerteelten enger Partie civile 2.800 € Schuedenersaz bezuelen.

Dem Condamnéierte war virgehäit ginn, e Mann virun engem Café mat enger futtisser Fläsch um Hals an um Aarm blesséiert an hien och geschloen ze hunn. En anere Mann soll hien och mat där futtisser Fläsch um Kapp blesséiert an och dee geschloen ze hunn an nach eng Fra sou uerg zerschloen ze hunn, dass déi e Krankeschäin hat. Dofir ware fir hien eben 20 Joer Prisong gefrot ginn.