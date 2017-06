Symptomer direkt duerno: de Bëbee ass ganz schwaach a kann och vu sech sinn a muss séier reaniméiert ginn. An 10% vun de Fäll kënne betraffe Bëbeeën un dësem Rësele stierwen, d'Halschent dovunner sinn duerno op di eng oder aner Weis geeschteg behënnert.

D'Fäll vun Schütteltrauma sinn net just hei zu Lëtzebuerg, ma och an aneren europäesche Länner an d'Luucht gaang, Beispill Gemeng Lille an Nordfrankräich, mat 40 Fäll eleng 2016.

D'Pediatere warne mëttlerweil virdrun, fir kleng Kanner ze rëselen, an de Maternitéen am Land kréien d'Mamme souguer speziell Brochuren ausgedeelt.