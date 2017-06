Dem Mann war am Mäerz zejoert virun engem Club an der Stad näischt Besseres agefall, wéi zu engem schwaarze Sécherheetsmann ze soe: „Salut esclave! Esclave, je veux rentrer!“.

De Beschëllegte sot virun de Riichter, dass hien deen Owend doheem war, wéi seng Fra ugeruff hätt, fir him ze proposéieren, nach eppes drénken ze goen. Hie wär bei d’Dier vum Club komm, wéi hien op eemol un e Film geduecht hätt, an deem sou en domme Witz gerappt gëtt. De Sécherheetsmann wär verständlecherweis net ganz frou doriwwer gewiescht an hätt gesot, hie sollt dat widderhuelen, wat hie gemaach hätt a wourop hien net houfreg wär. De Sécherheetsmann wär doropshi richteg béiss ginn an hätt hie gefrot, sech auszeweisen; hien hätt dem Mann säi Policebadge gewisen, wouropshin d’Gespréich weidergaange wär. „Hätt ech dee seelen domme Witz net gerappt...“, huet de Polizist nach gesot, dee vun enger dommer, verbaler Entgleisung geschwat huet; méi wär et net gewiescht, an et hätt sécher keng Absicht bestanen, fir zum Haass opzeruffen. Am Februar hätt hien de Sécherheetsmann erëmgesinn a sech bei deem entschëllegt; hien hätt d’Gefill gehat, sou de Polizist, dass deen dat sou acceptéiert hätt. „Ech weess net, wat mer duerch de Kapp gaangen ass!“, huet de Polizist nach gemengt a verséchert, näischt géint de Sécherheetsmann ze hunn. Hie kéint sech och net drun erënneren, gesot ze hunn, hie kéint de Club zoumaachen. Do virdrun hat de Sécherheetsmann ausgesot, dass hie sech net gutt fille géif, wann hien den Ugeklote geséich! „Wann ee géint e Polizist ausseet, dee rassistesch Beleidegunge mécht...“ war eng Ausso an deem Kontext. De Schuedenersaz, deen hien heifir wéilt, huet de Mann op 2.000 € chiffréiert.

D’Vertriederin vum Parquet huet um Enn gemengt, den Ugeklote géif sech op e Film baséieren, an deem déi Ausso sou guer net gemaach gi wär. Et kéint ee sech wuel doriwwer eens sinn, dass, wann de Sécherheetsmann net schwaarz gewiescht wär, déi Ausso net gemaach gi wär; wann den Auteur d’Ausso, déi net ubruecht war an ze bestrofe wär, witzeg fanne géif, wär dat fir d’Affer net de Fall. Et léich séier wuel en Opruff zum Haass vir; well de Polizist awer net virbestrooft wär an d’Faite géif zouginn, sollt hien zu enger Geldstrof condamnéiert ginn.

D’Uerteel ass fir den 29. Juni.