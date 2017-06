Fir d’Vertriederin vum Parquet war et kloer, dass de Mann, dee genervt gewiescht wär, well säi Bouf gekrasch huet, decidéiert hätt, fir de Puppelchen ze bestrofen.Um Mëttwoch hat de Mann zouginn, de Bëbee vu 5 Wochen am Abrëll 2014 zu Käl a Panik zwee-/dräimol gerëselt ze hunn, well e gekrasch hat; geschloen hätt hien dat klengt Kand awer net, an hien hätt dem Béifchen och net wëlle wéi doen. Deen hat ë.a. Gehierbludddungen a Blessen um ganze Kierper a loung eng Woch op der Intensivstatioun.Fir d’Vertriederin vum Parquet kéint een, am Géigesaz zu deem, wat dem Mann seng Affekotin sot, net vun Inexperienz vum Ugeklote schwätzen; deen hätt gewosst, dass de Puppelchen duerch d’Rëselen e Schued kéint dovun droen. Et kéint net just Rieds goe vun engem schlechten Ëmgank mam Nowuess; neen, dee wär d’Affer gi vun enger Mësshandlung. De Beschëllegten, deen a senger Vergaangenheet scho 5mol wéinst Coups et blessures volontaires veruerteelt gi wär, hätt och net alles zouginn, mä d’Faite minimiséiert.An den Ae vun der Affekotin vum Mann hätt dee seng Kraaft wuel net richteg ageschat. Der Me Aïdara no hätt de Mandant ongeschéckt gehandelt; amplaz d’Mamm ze ruffen, hätt hien ouni z’iwwerleeën agéiert, mam Zil, dass d’Kand ophale géif mat kräischen. Well awer net kloer erwise wär, dass hire Client dem Bouf wéi doe wollt, sollt de Mann fräigesprach ginn.Um Ufank vun der Sëtzung hat d’Mamm vum Kand nach am Ganze 50.000 € Schuedenersatz fir sech a fir de Jong gefrot. D’Uerteel gëtt den 28. Juni gesprach.