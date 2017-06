Kuerz no 2.30 Auer um Freideg de Moien huet et zu Rëmeleng an engem Haus gebrannt. Wéi den 112 mellt, si bei deem Feier 6 Persoune blesséiert ginn.

D'Feier war an der Groussgaass an engem Haus ausgebrach. Déi Blesséiert si mat Dampvergëftungen an d'Spidol komm.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Rëmeleng, Käl an Esch/Uelzecht. Zwou Ambulanze vu Käl an eng vun Diddeleng waren op der Plaz, grad wéi de Samu vun Esch an d'Police.