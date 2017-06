Weider ass och d'Bretelle op den Echangeur Hesper zou, wann ee vum P+R Süd kënnt, respektiv fir op den Echangeur wann ee vun der A3 oder dem Ban de Gasperich kënnt.D'Deviatioun geet iwwer d'Gaasperecherstrooss, d'Rue Benjamin Frankling, de Rond-Point Gluck an den Echangeur Hesper bis op den CR231.

L'Administration des ponts et chaussées procédera en collaboration avec le Service de la voirie de la Ville de Luxembourg à un chantier relatif à l'aménagement du «Ban de Gasperich». Il s'agira d'adapter la rue Raiffeisen en vue de procéder à la mise en service d'une partie du nouveau boulevard Raiffeisen.

Barrages et déviations:

À partir du vendredi soir 9 juin 2017 à 23 heures jusqu'au samedi soir 10 juin 2017 à 22 heures, les barrages suivants sont mis en place:

La circulation sur la rue Raiffeisen est barrée à toute circulation dans les deux sens entre l'échangeur Hesperange (CR231) et la N4.

Les accès suivants sont également barrés à la circulation:

• la bretelle de sortie de l'échangeur Hesperange en provenance du rond-point Gluck de l'A3 et en direction du ban de Gasperich (CR231) et;

• la bretelle d'accès de l'échangeur Hesperange en provenance du P+R Luxembourg-Sud et en direction du ban de Gasperich (CR231).

Le trafic en provenance d'Hesperange et en direction du ban de Gasperich est dévié à partir de l'échangeur Hesperange via la croix de Gasperich, le rond-point Gluck, la rue Benjamin Franklin et la rue de Gasperich jusqu'à la route d'Esch (N4).

Le trafic en provenance de la route d'Esch (N4) et en direction d'Howald et d'Hesperange est dévié via la rue de Gasperich, rue Benjamin Franklin, le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange jusqu'au CR231.

Modifications de la circulation des transports en commun:

• les lignes AVL 21, 24 et 29 circuleront suivant les itinéraires et horaires usuels;

• la ligne RGTR 226 sera déviée entre Luxembourg-Gare et Cloche d'Or via la rue de Hollerich et la route d'Esch;

• les arrêts de «Dernier Sol», «Hippodrome», «Neufchâteau», «Howald-Rangwee», «Howald-Moureschanz», «Howald-Ronnebësch» et «Gerhard Mercator» ne seront pas desservis.