Enger Zeie war opgefall, datt d'Gefier am Zick-Zack gefuer ass. Si huet d'Police alarméiert an, wéi déi alkoholiséiert Fra mat hirem Won an Rue J. Peschong ofgebéit ass, enger Sakgaass, huet si d'Strooss mat hirem Won blockéiert, bis d'Police do war.Den Alkoholtest vun der Fra war positiv a méi wéi duebel esou héich, wéi erlaabt. Si huet awer refuséiert, fir en zweeten Test ze maachen an huet dono och nach d'Beamte mat Féiss gerannt an attackéiert. Fir hir eege Sécherheet koum d'Fra an Arrest, ma dat huet d'Situatioun nach méi schlëmm gemaach. Mat engem Stull huet si an der Zell ronderëm sech geschloen an dobäi d'Wänn beschiedegt.Wéi d'Fra dunn Handschellen ukrut, huet se de Beamten all méiglech Frechheeten un de Kapp gehäit a probéiert, op si ze späizen. Dowéinst krut sinn dunn och eng "Späizmask" un a koum du bei en Dokter, éier si de Recht vun der Nuecht am Arrest verbruecht huet. Dobäi kënnt nach e Fuerverbuet.