Nach net jiddereen huet se gesinn an awer kënne si iwwerall op ee waarden. Déi mobil Radare vun der Police kënnen iwwerall, zu all Moment a wuel och aus all Lag eraus blëtzen.Et schenkt esou guer vum Bord vun der Strooss, hannert engem Bam an a schifer Lag vum Gefier ze funktionéieren. Hei e puer Impressioune vun engem RTL Mobile Reporter vum Sennengerbierg.