D'Verwaltungsgeriicht huet nämlech an zweeter Instanz dem Staat, deen d'Intressie vum Conseil de la Concurrence vertrueden huet, Onrecht ginn, zu Gonschte vun der Post. Déi krut dann och eng Indemnité de procédure zougesprach, fir déi de Staat opkomme muss.

2008 hat de President vum Conseil de la Concurrence Moossname géint d'Post an där hir Offer "Integral" fir de fixen, de mobilen Telefon an den Internet decidéiert. Dës Mesurë goufen awer 2009 duerch en Uerteel vum Tribunal administratif annulléiert. 2010 hat d'Cour administrative dat 1. Uerteel confirméiert.

Domat war et awer nach net gedoen, well de Conseil de la Concurrence am Joer 2014 eng Geldstrof an Héicht vun 2,5 Milliounen € géint d'Post decidéiert hat. Déi hat 2015 den Tribunal administratif saiséiert, fir dës Strof gestrach ze kréien. D'Verwaltungsgeriicht hat doropshin am November d'Décisioun vum Conseil de la Concurrence an domat d'Strof géint d'Post annulléiert.

Am Januar goung dee juristesche Feuilleton dunn an eng nächst Etapp, wéi de Staat Appel géint dat Uerteel gemaach huet. E wollt, am Numm vum Conseil de la Concurrence, dass de Recours vun der Post als net fondéiert géif zeréckgewise ginn, iwwerdeems d'Post d'Confirmatioun vum Uerteel gefrot huet.

Am jéngsten Uerteel an dëser Affär gesäit d'Cour administrative den Appel vum Staat als net fondéiert un, soudass d'Uerteel vum Tribunal administratif ze confirméieren an domat d'Décisioun vum Conseil de la Concurrence vun 2014 ze annulléiere wär. D'Affär sollt och net méi un de Conseil zeréckgoen, well d'Iwwerschreide vum Délai raisonnable doduerch just nach méi schlëmm géif ginn.

D'Riichteren halen an hirem Uerteel ë.a. fest, e Manktem u Methodologie, deen déi 1. Riichteren ewell ervirgehuewen haten, hätt d'Décisioun vum Conseil de la Concurrence aus dem Joer 2014 sou ongülteg gemaach, dass dee Manktem eleng fir eng Annulatioun duergoe géif. dëse Feeler hätt dann och Repercussiounen op déi weider Etappe vun der Analys duerch de Conseil de la Concurrence gehat. Doriwwer eraus wär den Délai raisonnable an dëser Affär bei wäitem iwwerschratt ginn an hätt d'Post eng Indemnité de procédure vum Staat zegutt.