Am Dossier Kierchefabrike sinn d'Aen op de Staatsrot geriicht. Et gëtt nämlech op deem säin Avis gewaart.

Waarden op de Staatsrot (09.06.2017) D'Gesetz ass nach net do, mä et gëtt scho gemaach wéi wann. De Bistum huet d'Statute vum Fong virgestallt, Kierchefabriken, wann och net all, hu Konventioune mat Gemengen oofgeschloss a festgeleucht wiem d'Kierche gehéieren.

Et steet also alles, iergendwéi.

D’Gesetz ass nach net do, mä et gëtt scho gemaach wéi wann: de Bistum huet d'Statute vum Fong virgestallt, Kierchefabriken, wann och net all, hu Konventioune mat Gemengen ofgeschloss a festgeluecht wiem d'Kierche gehéieren.Et steet also alles, iergendwéi.