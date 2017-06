Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De kompletten Interview mam Damir Skenderovic (09.06.2017) De Professer fir Zäitgeschicht vun der Uni Fribourg an der Schwäiz ass en Expert a Saache Populismus.

De Professer fir Zäitgeschicht vun der Uni Fribourg an der Schwäiz ass en Expert an der Matière. Hie war fir eng Diskussiounsronn op Invitatioun vun der Zäitschrëft Forum op Lëtzebuerg komm.



Hie warnt ganz kloer dass duerch déi aktuell Form vu Populismus déi demokratesch Grondrechter, déi nom Zweete Weltkrich als ofgeséchert ugesi goufen, riskéieren verluer ze goen, wann net decidéiert genuch dergéint gestéiert gëtt!







Den Interview vum Caroline Mart am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg