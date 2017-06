Besëtz vu kannerpornografeschem Material / Rep. Eric Ewald



Den 32 Joer ale Mann ass wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material ugeklot.

Hie soll iwwer eng Tauschplattform sou Filmer a Fotoe verbreet a selwer op d'mannst 7 Filmer a ronn 1.450 Fotoen a sengem Besëtz gehat hunn, an der Haaptsaach vu jonke Meedercher tëscht 8 a 15 Joer.

De Beschëllegten, vu Beruff Informatiker, huet d'Faiten e Freideg zouginn. Hien hätt ënner normale Pornofilmer illegaler mat Kanner fonnt, wat fir hien net normal war. Doropshi wär hie mat senger, wéi hie sot, "Enquête" weidergefuer. Et wäre vill Leit un där Kannerpornografie interesséiert gewiescht. Hien hätt der Police dat awer net gemellt, well hien där net hätt kënnen erklären, firwat hien op där Plattform war. Hien hätt net no Kannerpornografie gesicht a sech net un en 3. Computer am Haus erënnert, wéi d'Police fir eng Perquisitioun bei hie koum.

Bei där Hausduerchsuchung am Dezember 2015 hätt de Mann am Ufank näischt zu de Virwërf gesot, dono awer, déi Saachen erofgelueden ze hunn, fir d'Kannerpornografie ze bekämpfen, sou den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire. Dee krut vum Ugekloten e PC an en Tablet gewisen, net awer deen 3. Computer, op deem alles drop war. Déi entspriechend Plattform wär fir, Zitat "där Saache bekannt", huet de Polizist betount. Si hätt e Ruff fir Kannerpornografie unzebidden an et wären net méi vill normal Saachen drop. Vun de 1.452 kannerpornografesche Fotoen, déi de Mann hat, wären op all 5. Meedercher vun ënner 10 Joer bei sexuellen Akten ze gesinn. Hien hätt gewosst, dass dat, wat hie maache géif, illegal wär, ma hien hätt d'Police net informéiert.

Fir den Affekot vum Beschëllegte géif deen d'Faite vun Enn 2014/Ufank 2015 zouginn. De Client hätt awer net aus sexuellem Plëséier eraus gehandelt, mä fir ze hëllefen, sot de Me Minden. De Mann hätt d'Fotoen an d'Filmer erofgelueden a verbreet, fir dass Hacker déi entspriechend IP-Adressen attackéiere kéinten, a sollt dofir fräigesprach ginn. Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet gemengt, dass de Mann hätt solle bei d'Police goen, amplaz Sheriff vum Internet wëllen ze spillen. Et wär net kloer, ob net nach aner Fotoe kannerpornografescher Natur waren, an dass hie sech net u säin 3. Computer erënnert hätt, wär net glafwierdeg. Wat de méigleche Sursis mat Oploen ugeet, sollt de Mann an deem Fall an eng Therapie goen.

D'Uerteel gëtt den 28. Juni gesprach.