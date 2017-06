Kuerz virum Rondpoint Raemmerech krute sech 3 Autoen ze paken. Een Auto war engem Aneren hannendrop gerannt, wourops hin ee Won an d’Leitplanken geschleidert gouf. Kuerz drop ass en drëtte Won an déi éischt accidentéiert Gefierer gerannt.



Nodeems d‘Secouristen an d'Ponts et Chaussées op der Plaz waren, koum e weideren Automobilist mat héijer Vitesse gefuer, krut net méi mat Zäiten gebremst a krut de Won vun de Ponts et Chaussées ze paken, deen dunn widdert d'Ambulanz gedréckt gouf. De chauffer ass mat sengem Gefier dunn nach emol 100 Meter weider geschleidert ginn a krut zum Schluss nach den éischten accidentéierten Auto ze paken.



Zwou Persoune goufen insgesamt blesséiert.

D'Streck ass fir den Ament komplett gespaart. Den Automobiliste gëtt geroden, d’Sortie Esch Zentrum ze huelen. D’Jonctioun fir eriwwer op d’A13 a Richtung Péiteng ass zwar op, mä wéinst engem Chantier geet et do méi schlecht weider.