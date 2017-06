A 4 Hénger-Ziichtereien hei am Land ass an de leschten Deeg jo d’Vullegripp nogewise ginn. Bei där Zuel bleift et virleefeg och.

Et goufe keng weider Fäll vum H5N8-Virus festgestallt, heescht et an engem Communiqué vun der Veterinär-Verwaltung.

Verschidde Fäll, wou et e Verdacht gouf an déi am Labo ënnersicht goufen, wieren negativ ausgefall.

Trotzdem gëllt et fir Leit, déi Hinger halen, weiderhin opzepassen a sech un déi gängeg hygienesch Reegele vun der Bio-Securitéit ze halen.

Erënnere mer nach emol drun, dass de Virus sech net op de Mënsch iwwerdroen léisst.

Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs



En date du 9 juin 2017 aucun foyer supplémentaire de grippe aviaire n’a été confirmé. Plusieurs suspicions se sont révélées négatives après analyse au laboratoire.



Puisqu’un nouveau foyer ne peut être exclu, les détenteurs de volailles sont appelés à la vigilance et à respecter les règles d’hygiène et de biosécurité dans leurs élevages.



Toute suspicion de grippe aviaire (mortalité anormale, chute importante de la ponte) est à déclarer auprès du vétérinaire traitant.



Vu que la totalité du territoire du Luxembourg est déclarée zone de surveillance, tout transport de volaille vivante est soumise à autorisation de l’Administration des Services Vétérinaires (tél. 24 78 25 39 ; e-mail : info@asv.etat.lu <mailto:info@asv.etat.lu> ).