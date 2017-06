© Max Hesse/CI Jonglënster

De Centre d'Incendie et de Secours Jonglënster, Konsdrëf an Hiefenech ware mat 28 Leit op der Plaz. Et gouf keng Blesséierter an d'Feier war no enger Stonn geläscht. Déi eenzeg Schwieregkeet gouf e, well d'Feier sech an d'Isolatioun gebrannt hat.