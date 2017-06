E Freideg den Owend huet en Zeien der Police um 17.50 Auer e Chauffer gemellt, deen am Zickzack gefuer ass an ass him souguer bis Heem hannendru gefuer.

En Automobilist, deen ze vill gedronk hat, ass zu Leideleng ëmmer nees op d'Géigespuer geroden. Zu Biergem ass de Chauffer iwwert eng Verkéiersinsel gerannt, huet dunn e Bam ze pake kritt an ass frontal an e geparkten Auto geknuppt. De schëllege Chauffer ass duerno einfach fortgefuer.



Den Zeien, deen der Police ugeruff hat, ass dem alkoholiséierte Chauffer de ganze Wee hannendru gefuer bis bei d'Hausdier. D'Police konnt de Mann spéider doheem mat de Faite confrontéiert.



Nom Alkoholtest huet sech de Verdacht confirméiert, de Chauffer hat duebel sou vill gedronk wéi erlaabt. Hie krut de Führerschäin ofgeholl.



Alkoholskontrollen



D'Police huet e Freideg den Owend, op Uerder vum Parquet, Alkoholskontrollen zu Kautebaach, Näertreg an, an der Schleef gemaach. 193 Automobiliste hu misse blosen. A 4 Fäll war den Test positiv. 3 Protokoller an een Avertissement taxé goufe geschriwwen. An et gouf ee Führerschäin op der Plaz agezunn.