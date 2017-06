Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Police ass deem Gefier nogerannt a konnt den Automobilist stoppen. Bei der Kontroll huet sech eraus gestallt, datt et géint de Chauffeur e Fuerverbuet gëtt.



Déi dräi Leit am Auto hunn iwwerdeems zouginn, datt se Kokain konsuméiert haten. De Policehond huet nach en Elektroschocker an e Knëppel fonnt.