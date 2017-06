Am Lokale mellt den 112 zwee Accidenter an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg, mat zesummen 3 Blesséierten.

An der Dikrecher Strooss zu Méischtref krute sech zwee Ween ze paken an tëscht Simmer a Léisbech war e Minibus vun der Strooss ofkomm an, an e Bam gerannt,



Déi lokal Secouristen ware béid Kéieren am Asaz.