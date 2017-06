Am Laf vum Samschdeg koum et uechtert d’Land zu enger ganze Rëtsch Motorradsaccidenter. De François Bausch weist sech op Twitter schockéiert.

No de Motorradsaccidenter um Samschdeg

Eleng bei 2 vun den 3 Accidenter goufen 3 Persoune méi uerg blesséiert. Dat eemol bei Wolz an eemol bei Tënten.



N25 bei Kautebaach: Accident mat 2 Motorrieder - Air Rescue war am Asaz



Tënten-Huelmes: Accident tëscht Auto a Moto, Motocyclist uerg verwonnt



Via Twitter huet sech den Nohaltegkeetsminister François Bausch schockéiert gewisen a geschriwwen, Zitat : ‘‘Et ass schlëmm, wéi vill Motorradsaccidenter mer dës Saison schonn haten, dat kann net méi esou weider goen. Mer brauche méi Policekontrollen‘‘.







Effektiv liest een aus de Police-Statistiken, dass am Laf vum leschte Joer ronn 5% manner Kontrollen duerchgefouert goufen wéi nach 2015. Am Verglach mat 2014 wier et souguer e Minus vu 15%.