Ugefaang zu, do ass e Mann um 19 Auer e Samschdeg den Owend negativ opgefall, well hien Noperen a Foussgänger menacéiert huet, ënner anerem mat engem Messer am Grapp. Eng Persoun hat der Police ugeruff a gemellt, ee vu senger Famill wier amgaang auszeflippen.Der Police war de Mann net onbekannt, hie war viru Wochen schonn emol an Arrest geholl ginn.Op der Plaz ukomm, hunn d'Beamten de Mann op säi Verhalen ugeschwat. Do war hien amgaang e puer Fläsche Béier virun der Hausdier eidel ze drénken. Senger Ausso no, hätt hie just eng Meenungsverschiddenheet gehat.D'Police huet decidéiert, de Mann engem Dokter ze presentéieren an alt nees an Arrest ze huelen, fir säi Rausch an der Zell auszeschlofen. Dovu wollt deen awer näischt wëssen, ma huet d'Schell gedréckt an, an de Parlophone gejaut. No villem Hin an Hin a weideren Menacen huet de Mann de Parlohpne ausernee geholl. Eréischt no e puer Stonne huet hie sech berouegt, wéi d'Police präziséiert.Zuhuet eng Fra um 20 Auer d'Police kontaktéiert, well e Mann virun engem Restaurant géif stoen a säin Auto an engem staark alkoholiséierten Zoustand wéilt benotzen. Op der Plaz ukomm, hunn d'Policebeamten de Mann effektiv hannert dem Steier vu sengem Gefier fonnt, allerdéngs war hien do scho fest ageschlof.D'Beamte wollten de Mann wakereg maachen an hunn hie misse kräfteg rëselen. Hie war dovu guer net enchantéiert, ass aggressiv ginn an huet mat den Hänn ronderëm sech geschloen. Nodeems hien nach probéiert huet den Auto unzemaachen, krut hie seng Schlësselen ewech geholl. Hie koum zur Ausniichterung mat op de Policebüro.En ähnleche Virfall gouf et géint 01.00 Auer zuop der Gemengeplaz. Do war et eng alkoholiséiert Fra, déi an hiren Auto klamme wollt, wat e puer Leit awer verhënnere konnten. Ee vun hinnen huet d'Police alarméiert. Nodeems d'Fra d'Schlësselen ewech geholl krut, ass si aggressiv ginn.Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, ass d'Fra iwwert de Buedem gerobbt an huet dobäi kräfteg geflucht. Et huet sech herno erausgestallt, dass si schonn e Fuerverbuet hat. Och hei huet d'Police decidéiert, dass et besser wier, d'Madame mat op de Büro ze huelen.