Géint 18 Auer gouf d'Police vu Secouristen op d'Mëttelalterfest zu Useldeng geruff, well 2 drogéiert an alkoholiséiert Männer sech net méi am Grëff haten.

© RTL Archivbild

D'Secouristen wollten engem Mann hëllefen, well hie sech net méi op de Been hale konnt. Een Zweeten, deen och ze vill intus hat, wollt dëst awer verhënneren a gouf immens aggressiv.Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, ware béid Persounen net méi ganz bei sech. Wéi ee vun de Männer d'Beamten erbléckst huet, wollt e sech ewech maachen. D'Police konnt hien nees afänken, ma hie krut Ënnerstëtzung vu sengem Kolleg, deen dunn op ee vun de Beamte lassgaang ass. Wéi deen och nach matkritt huet, dass säi Frënd schonn an d'Ambulanz verfracht gi war, ass hie komplett ausgeflippt.Et koum zu Handgräiflechkeeten, sou dass de Mann an de Policebeamten op de Buedem gefall sinn. Hie konnt sech lassrappen a säi Kolleg nees aus der Ambulanz zéien.

D'Police huet op en Neits agegraff an hunn deen aggressive Mann festgehal, deen dem Polizist dunn e Coup-de-Boule ginn huet. Deen anere Polizist krut mat der Fauscht op de Kapp geschloen.



E puer Leit vun de Pompjeeën koumen hëllefen a mat vereente Kräften konnt de Mann immobiliséiert ginn. Ma well hien d'Leit beleidegt huet an och nach probéiert huet ze späizen, krut hien zum Schluss net nëmmen Handschellen un, ma och nach eng "Späizmask".



Och am Policewon konnt de Mann sech net berouegen an huet widdert d'Fënster geschloen. Hie koum an Arrest.



Bei der spéiderer Perquisitioun huet d'Police eng kleng Marihuana séchergestallt. De Mann huet zouginn Drogen an Alkohol konsomméiert ze hunn. Et gouf protokolléiert.