© afp

Dacks kann eng operativ Broschtverklengerung d'Situatioun vun der Patientin däitlech verbesseren. An och dësen Agrëff gehéiert zu de Prestatioune vun der CNS.

Serie CNS (34. Deel) - Broschtverklengerung



Bei der Operatioun ginn iwwerschëssegt Fett an Tissu vun den Drüsen ewechgeholl. Réduction mammaire heescht den Agrëff, bei dem déi weiblech Broscht reduzéiert gëtt, bei der Gesondheetskeess. De Gaston Fischer, Assistant Projets bei der CNS erkläert, wien dann alles e Recht op dës Prestatioun huet: D' Patientin muss den Dag vun Agrëff op mannst 18 Joer al sinn. Si däerf e BMI vun héchstens 26 hunn. Et mussen op mannst 500 Gramm Tissu pro Broscht ewechgeholl ginn. An dës Konditioun gëllt awer och als erfëllt, wa bei enger Interventioun op déi zwou Brëscht nëmmen op enger Säit op d'mannst 500 Gramm ewechgeholl ginn.

D' Patientin däerf virum Agrëff och keng Broschtvergréisserung gehat hunn, déi vun der CNS iwwerholl gi war. Et wier fir der Patientin hire Portmonnie immens wichteg, dass all dës Konditiounen och wierklech erfëllt sinn.



Fir dass d' Interventioun rembourséiert gëtt, muss eng Geneemegung vum contrôle médical virleien, déi awer net prealabel muss sinn. Dat heescht, d'Decisioun vum contrôle médical gëtt mat Hëllef vun engem Rapport vun engem Anästhesist, engem Rapport anatomo-pathologique an engem Rapport opératoire geholl. D'Patientin muss selwer, zesumme mat hirem Dokter, oppassen, op d'Konditiounen all erfëllt sinn.



Wat esou een Agrëff kascht, wär schwéier soen, seet de Gaston Fischer; dat hänkt vun de Mëttelen an dem Opwand of, déi néideg si ginn.



Ass d' Operatioun accordéiert, iwwerhëlt d'Gesondheetskeess alleguer d' Käschten. Bis op eng Hospitalisatioun an der éischter Klass.

D'CNS-Serie am Iwwerbléck

Serie CNS (1. Deel) - D’Kompetenze vun der Gesondheetskeess.

Serie CNS (2. Deel) - Affiliatioun, Co-Assurance oder Assurance Volontaire.



Serie CNS (3. Deel) - Wéi eng Servicer gi fir Frontalieren ugebueden?



Serie CNS (4. Deel) - "Prestations en nature" vun der CNS.



Serie CNS (5. Deel) - Wat huet ee bei den Zänn zegutt? A wat net?



Serie CNS (6. Deel) - Wa mäi Kand elo eng Bréck brauch, kënnt d'CNS dofir op?



Serie CNS (7. Deel) - Wat huet ee beim Brëll ze gutt?



Serie CNS (8. Deel) - Wat kritt ee fir Kontaktlënsen zeréck?

Serie CNS (9. Deel) - UPDATE - Wéini brauch ech e Krankeschäin an däerf ech e briechen?



Serie CNS (10. Deel) - Wat däerf een a wat net, wann een am Krankeschäin ass?



Serie CNS (11. Deel) - Generiquë genee sou gutt wéi original Medikamenter?



Serie CNS (12. Deel) - Prestations en nature.



Serie CNS (13. Deel) - Wat kritt ee fir de Kiné rembourséiert a wat ännert 2017?



Serie CNS (14. Deel) - Wat muss ee fir den Transport an der Ambulanz bezuelen?



Serie CNS (15. Deel) - Zousätzlech Remboursementer vum 1. Januar un



Serie CNS (16. Deel) - Wat ass de Mat-Fëmmen-Ophal-Programm vun der CNS?



Serie CNS (17. Deel) - Konditiounen, fir sech am Ausland behandelen ze loossen.



Serie CNS (18. Deel) - Spezifescht Traitement am Ausland ... rembourséiert?



Serie CNS (19. Deel) - Wéi funktionéiert de System vum Tiers Payant Social?



Serie CNS (20. Deel) - Congé aus familiäre Grënn



Serie CNS (21. Deel) - Congé bei Stierfbegleedung, de sougenannte CAFC.



Serie CNS (22. Deel) - De Congé de Maternité zu Lëtzebuerg



Serie CNS (23. Deel) - Wat maachen, wann een am Ausland krank gëtt?



Serie CNS (24. Deel) - D'Impfprogrammer vun der CNS.



Serie CNS (25. Deel) - Wéini kritt een eppes fir eng Prothees erëm?



Serie CNS (26. Deel) - Wourop soll een als Student am Ausland oppassen?



Serie CNS (27. Deel) - Wéi eng Preventiounsprogrammer huet d'CNS den Ament lafen?



Serie CNS (28. Deel) - Wéini kann ech Medikamenter online bestellen?



Serie CNS (29. Deel) - Assurance Dependance: Wien huet Recht op dës Hëllefen?



Serie CNS (30. Deel) - Pied diabétique - méiglech Folleg vun der Zockerkrankheet



Serie CNS (31. Deel) - Wat fir Zorte vu Formulairë ginn et bei der CNS?



Serie CNS (32. Deel) - Hörapparater fir Assuréën - ënner Konditiounen - gratis



Serie CNS (33. Deel) - Wat bezilt d'CNS bei enger kënschtlecher Befruchtung?