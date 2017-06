X

Um CR316 koum et um Sonndeg den Owend zu engem dramateschen Accident. Um 19.19 Auer ass do e Won vun der Strooss ofkomm, huet eng Sëtzbänk mat ewechgerappt an ass dunn e Rampli erofgaangen - eng 50 Meter goung et an d'Déift.Den Auto soll sech e puer Mol iwwerschloen hunn, éier en an den Hecken un d'Hale komm ass. D'Rettungsservicer op der Plaz haten um spéide Sonndegowend Krämpes, de Won nees op d'Strooss ze zéien.Den Accident ass op der Streck vu Kaunref an Richtung Esch/Sauer geschitt, op enger Plaz héich iwwert dem Stauséi.Am Gefier waren eng Koppel an e Kand, wat nach kee Joer hat. Si hunn d'Chute iwwerlieft, konnten esouguer selwer aus dem Auto klammen an den Hiwwel erop hannescht op d'Strooss kloteren, fir do op Hëllef ze waarden.Den 112 schwätzt vun zwee Blesséierten.RTL-Informatiounen no wier d'Kand am Gefier wéinst dem Gerësels méi uerg verwonnt ginn, och wann et op den éischte Bléck keng visibel Blessuren hat.Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Ettelbréck a Réiden, d'Interventiounszentre vun Esch/Sauer an Ettelbréck, d'Pompjeeë vu Wolz an d'Police.