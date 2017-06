Den Nicolas Schmit



47% vum globale Chômage am Land si Laangzäit-Chômeuren. Betraff dovu sinn haaptsächlech Leit mat niddreger Qualifikatioun a Persounen iwwer 45 Joer.Mat Hëllef vun engem neien Dispositiv sollen dës Leit d'Méiglechkeet op en normalen Aarbechtskontrakt kréien. Aus der Iddi mat de ProSud-Gemengen, Laangzäitchômeure Perspektiven ze ginn, soll nach dëst Joer e Gesetz ginn.Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit huet e Méindeg de Moien Detailer ginn a betount, datt déi Leit viséiert sinn, déi op d'mannst 1 Joer am Chômage sinn. Et géing awer net drëm goen, datt dës Leit egal wéi zréck op den Aarbechtsmaart kommen.Et geet also net ëm eng Mesure, wou ee mat engem Fouss an der Aarbechtswelt a mat deem aneren ëmmer nach am Chômage steet, ma et wéilt ee schonn d'Méiglechkeet bidden, fir Aarbechtsplazen ze schafe fir déi Leit - also keng artificiell Aarbechtsplazen, schonn Aarbechtsplazen, déi e Sënn maachen, ma déi awer kaum geschafe géinge ginn, wann de Staat net op d'mannst am Ufank eng substanziell Hëllef géif ginn.

Fir d'Leit ënner 50 Joer ass de Staat bereet, eng nei geschafe Platz op enger Gemeng oder och beim Staat dat 1. Joer zu 100% ze subventionéieren, dat 2. Joer zu 80 an dat 3. zu 60. Déi nei Aarbechtsplaze sollen iwwert de Fonds pour l'emploi finanzéiert ginn.Fir 100 därer neier Plaze géif dat manner wéi eng Millioun méi kaschten, sou nach de Nicolas Schmit.