Zu Leideleng gëtt virun de Gemengewahle mat haarde Bandage gekämpft. Spéitstens zanter dem Nopeschfest Enn Mee ass kloer wat an der Majorzgemeng gelaut huet.



An engem oppene Bréif un den Inneminister Dan Kersch huet de Mouvement "Zesumme fir Leideleng" dem Leidelenger Schäfferot nämlech reprochéiert, mat der Organisatioun vun deem Fest ëffentlech Gelder ze verontreien. Et géif an engem Wahljoer just drëms goen d'Buergermeeschtesch op hirem Posten ze confirméieren.



Kuerz drop hunn déi 9 Signatairen vun deem Bréif hir Kandidatelëscht fir den 8. Oktober publizéiert. Besonnesch brisant, 2 vun den 9 Kandidaten sëtzen haut nach am Gemengerot. Déi separate '"Lëscht vun der Buergermeeschtesch" ass e Méindeg nokomm.





Putsch zu Leideleng? E Reportage vum Claude Zeimetz



An déi Lëscht ëm d'Diane Bisenius-Feipel heescht genee sou a setzt sech, ausser der Leidelenger Gemengemamm, aus rengen Newcomeren an der Gemengepolitik zesummen. Kee vun den anere 5 Memberen am aktuelle Gemengerot geet den 8. Oktober nämlech nach emol mat. Aus Altersgrënn, wéi een héiert oder well d'Zäit feelt.Keen ausser d'Conseilleren Marcel Jakobs a Patrick Calmus. Déi hu, wéi gesot, hir eege Lëscht lancéiert. Och wann een eigentlech net Demandeur gewiescht wier, seet de Patrick Calmus. Et wier een op d'Buergermeeschtesch duergaangen an hätt proposéiert zesummen ze schaffen, mä do hätt een d'Dier zougeklaakt kritt.D'Diane Bisenius-Feipel hat am Januar viru 4 Joer no engem déidlechen Accident vum Rob Roemen, als Nächstgewielt, de Buergermeeschterposten iwwerholl.Zanter datt de verstuerwene fréiere Chefredakter vum Journal an DP-Politiker net méi d'Soen zu Leideleng huet, hätt et mat der Kommunikatioun net méi geklappt, kritiséiert de Conseiller, deen net mam Stil vun der Buergermeeschtesch eens gëtt. Et wier ee virdrun eng Equipe gewiescht, an dat wier elo net méi sou.Och beim Nopeschfest wier de Gemengerot net am Virfeld mat agebonne ginn. De Schäfferot hätt déi direkt Nopere vun der Gemeng just invitéiert fir Wahlpropaganda ze maachen.Leideleng ass fir den Ament nach eng Majorzgemeng an där also parteiiwwergäifend am Gemengerot geschafft gëtt. Offiziell wëll de Patrick Calmus och näischt vun engem DP-Putsch wëssen, sou wéi d'Tageblatt geschriwwen huet. Et wier een net parteigebonnen och wann den Numm "Roemen", mam Jong vum verstuerwene Buergermeeschter, op der Lëscht steet. Zu Leideleng hätten nach ëmmer éischter blo-Stréimungen dominéiert. Lo wier een awer ganz breet opgestallt, an do kéint een net méi vun enger bloer Lëscht schwätzen, sou de Patrick Calmus.Mat 6 vun 9 bloe Kandidaten ass eng liberal Tendenz, oder soe mer eng blo Influenz op der Lëscht awer net vun der Hand ze weisen. Eng Lëscht déi och vun aneren DP-Mandatairen op de sozialen Netzwierker begréisst gouf. D'Diane Bisenius-Feipel steet éischter der CSV méi no. Egal wéi, de Wahlkampf zu Leideleng annoncéiert spannend ze ginn.

Op der Leidelenger Gemeng, si mer um Dënschdeg de Moien leider net un d'Buergermeeschtesch Diane Bisenius-Feipel komm, fir och e Statement vun hir ze kréien.



Artikel: Gemengewahle Leideleng - Lëscht vun der Buergermeeschtesch - Diane Feipel

Artikel: Gemengewahlen 2017 - D'Equipe "Zesumme fir Leideleng" stellt sech vir