D'Hondsstaffel vun der Croix-Rouge (12.06.2017)

Hënn déi ënnert Trümmer no Leit sichen. Familljememberen déi no Hëllef ruffen. Ganz reell Situatiounen. An dat ass net iergendwou am Iran oder Pakistan. Mee net wäit vun eis, am Frankräich. Hei trainéiert d’Hondsstaffel vun der Croix-Rouge a bereet sech op esou Situatioune fir. Si maachen hei ee speziellen Training, fir dierfen u Missiounen an Äerdbiewegebidder deelzehuelen an de Leit do ze hëllefen. Ee Reportage vum Max Hesse.