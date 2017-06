© CISGM

Géint 8 Auer goufen d'Leit vum Centre d'Interventioun vu Gréiwemaacher alarméiert, well an der Industriezon um Potaaschbierg eng Flëssegkeet aus engem Behälter ausgelaf war. Eleng konnte si de Schued awer net behiewen an esou gouf d'Cellule mobil d'Intervention chimique vun der Protection Civile Lëntgen alarméiert. Den Asaz goung bis an d'Mëttesstonn.Knapp war deen eriwwer, scho goufe si op en Accident geruff, datt vum 13:40 Auer op d'A1 a Richtung Lëtzebuerg. E Camion war duerch eng Ofspärung vum Ponts et Chaussées gefuer, huet en Unhänger ze pake kritt, ma kengem vun den Aarbechter ass eppes geschitt. De Mann gouf aus sengem Gefier gebuergen, fir ze verhënneren, datt et Blessuren un der Wirbelsail gëtt.Net laang dono gouf et en Tëschefall op der A1 a Richtung Tréier, op der selwechter Héicht wéi den Asaz virdrun. Dem Chauffeur vum Auto, deen eng Roulotte gezunn huet, war opgefall, datt hien e Lach am Tank hat. Wéi sech erausgestallt huet, war de Mann iwwer en Deel vum Unhänger vum Ponts et Chaussées Camion gefuer, dee virdrun op der anerer Stroossesäit beschiedegt gouf, an dat huet e Lach an den Tank gerappt.