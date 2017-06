Wantergaart um Waldhaff um Geriicht: Eric Ewald



"Am schlëmmste Fall a wann et keen aneren Auswee gëtt, sinn ech dozou bereet, d'Veranda ofzerappen! Ech brauch awer Zäit, well ech wëll keng Faillite maachen an net musse Leit op d'Strooss setzen!"Dat sot de Marc Hobscheit am RTL-Interview zu sengem Sträit mam Nohaltegkeetsministère ëm eng Zort Wantergaart beim Restaurant Waldhaff. De Restaurateur huet dowéinst am Prinzip e Méinden 8 Deeg Rendez-vous um Stater Geriicht, dat wéinst Verstéiss géint d'Gesetz zum Naturschutz an zu den Etablissements classés ...

Un d'Haus, dat dem Staat gehéiert an an deem de Marc Hobscheit zanter 6 Joer ass, gouf déi Veranda am Januar ouni Autorisatioun - de Mann gëtt zou, op deem Punkt am Feeler ze sinn - dru gebaut; dobäi kënnt, dass dat Ganzt an enger Gréngzon geschitt ass.Am Januar an am Abrëll war dës Infraktioun festgestallt, e Protokoll geschriwwen an d'Affär un de Parquet weidergi ginn. De Ministère wëll elo, dass de Wantergaart ofgerappt gëtt. Vun engem Zoumaache vum Restaurant kéint awer keng rieds sinn.De Restaurateur betount, 2012 vun der Gemeng eng Terrass autoriséiert kritt ze hunn. Déi hëlzen Terrass wär dono mat engem Zelt iwwerdeckt an no an no ronderëm zougebaut ginn, wéinst dem Wieder. Den Ubau wär deemno lues a lues zougaangen: Et wier also net esou, datt een higaange wier, a willkürlech eppes an d'Natur ouni Geneemegung gebaut hätt. "A säit 6 Joer probéieren ech, esou gutt vun der Gemeng, wéi vum Environnement, wéi vum Staat eng Geneemegung ze kréien, fir dat Ganzt ze legaliséieren."Fir de Marc Hobscheit wär den Ëmweltministère sengerzäit zur Legalisatioun bereet gewiescht, ma do hätt de Staat net gewollt. 5 Joer dono wär d'Zelt net méi gutt gewiescht an am Dezember zesummegefall: Doropshin hätt een d'Decisioun geholl, e bësse méi e festen Daach ze maachen, aus Holz ... well een dovun ausgaangen ass, dat wier toleréiert. "Ech si mer och bewosst, datt dat esou kléngt, wéi wa mir elo do eppes an d'Natur gebaut hätten. Mä et hätt een eis missen éischter soen, hei dat do ass net erlaabt." Ma et wier jo am Ufank just eng iwwerdeckten Terrass gewiescht, an enger Liicht-Bauweis, dofir wier et toleréiert gewiescht ...Et hätt och ni een eppes gesot, bis den Daach eben hätt misse festgemaach ginn, sou de Restaurateur, fir deen et vill sou Plazen am Land gëtt, ma just op de Waldhaff géif mat Kanoune geschoss ginn.Dem Marc Hobscheit no misste sou Froen am Bebauungsplang gereegelt ginn, sollt ee Leit net eppes an enger Zone verte maachen an et dono zu Protokoller a Prozesser komme loossen. Wann ee richteg kucke géif, wär de ganze Site net an der Rei, vun där eegener Veranda iwwert de Parking bis zu enger Veranda vum Staat, fir déi och keng Geneemegung virléich: "De Staat verlount eis eppes, wat net an der Rei ass."De Staatssekretär Camille Gira wéilt keng Entrevue mat him hunn, mä de Wantergaart ofrappe loosse. De Restaurateur bedauert, bis ewell net d'Geleeënheet kritt ze hunn, fir mam Politiker ze schwätzen: Well wann hien erkläre kéint, wéi et dozou komm ass, da géif een dat och vläicht anescht verstoen ...Hien hätt e bëssen d'Flemm, fir Steng an de Wee geluecht ze kréien, well een eppes doru fanne géif. Hien hätt dann och net méi d'Iddi, fir do nach eng Kéier unzerappen, ënnersträicht de Marc Hobscheit.