Vill waarm Loft gouf et um Méindeg ... well de Minister Bausch e Feier geläscht hat, nach éier et richteg u war ...

Aviation générale: Rep. Claudia Kollwelter



En Artikel, en Tweet an en Uruff an domat war et gedoen.Groussen Tamtam ëmsoss gouf et e Méindeg bei der Aviation générale. Fir d'éischt hat de Veräin grouss ugekënnegt, datt de Jean Birgen vun der Privat- an Sportfligerei déck op d'Tromm géif schloen, schlussendlech war deem awer absolut net esou. Am Kader vun der Remise vu Fluch-Zertifikater war d'Press invitéiert, fir méi iwwert d'ongewëss Zukunft vun der Aviation générale um Findel gewuer ze ginn. Als leschte Punkt vun engem ganze Programm mat ville Riede gouf Spannung opgebaut, ma en fin de compte hat sech d'Saach schonn am Viraus erleedegt ...

Nodeems schonn e Méindeg de Moien an engem Artikel vum Paperjam iwwert de Konflikt tëscht dem Nohaltegkeets- an Infrastrukturministère an der Aviation générale rieds war, huet et net laang gedauert, iert den zoustännege Minister François Bausch vu senger offizieller Visite a China aus op Twitter reagéiert hat mat de Wierder: "du grand n'importe quoi".Dat war awer alles nodeems d'Aviation générale d'Press invitéiert hat, fir genee iwwert déi Streidereien ze schwätzen. Mä um Rendez-vous e Méindeg war et eigentlech scho mat dem Gedeessems gedoen: Dat duerch en Uruff vum Minister Bausch aus China.De Jean Birgen hat eng 10 Säite laang Ried preparéiert, fir senger Roserei fräie Laf ze loossen. Mä schonn ier de François Bausch e Sonndeg um Findel fortgeflunn ass a Richtung China, gouf méi en niddrege Loyerspräis proposéiert an och de Kontrakt vun 10 op 15 Joer erhéicht.De Pressespriecher an Organisateur beim Aérosport Club wousst deemno, datt d'Loft eigentlech schonn eraus war - huet sech et awer net huele gelooss, dat Ganzt bis op d'lescht Minutt spannend ze halen. Nodeems um Site vun der Aviation générale en neie Brevet presentéiert gi war, eng Rëtsch Schüler hire Fluch Schäin kritt haten an eng ganz Partie aner Programmer vun der Aviation générale en long et en large duergeluecht gi waren, bloufen nach 5 ganzer Minutten, an deenen op de Sujet agaangen ass, fir deen d'Press eigentlech invitéiert gi war an am Virfeld d'Zong laang gemaach kritt hat.Nach emol gouf rappelléiert, wourëm et geet, an d'Punkten duergeluecht, déi d'Presse och schonn Enn Mee an engem Schreiwes konnt liesen.Deemools war et den Appell un d'Press, fir Drock op den Minister an op Luxairport ze maachen. Mat enger ganzer Partie déck gedréckte Wierder, Froen- an Ausruffzeechen hat sech de Pressespriecher an Organisateur Jean Birgen hei defouléiert an direkt 2 Mol ënnerstrach, datt si ëmmer erëm gefrot géinge ginn, wéi et dann elo um Findel wier an ob si fort missten.Et hat awer och am Schreiwes geheescht, datt een d'Press net wéilt mat Detailer belaaschten, méi géif een op der Pressekonferenz gewuer ginn."Alles an der Rei" war dunn de Fazit e Méindeg - och wann een net komplett zefridden wier an d'Fuerderungen nach net erfëllt wieren, géing een elo op d'Reunioun mam Minister waarden fir Tacheles ze schwätzen. Detailer bloufen awer och um Méindeg aus.Ob et bei der Reunioun Enn Juni genee sou douce hiergeet wéi e Méindeg, bleift ofzewaarden. Ob d'Press do dann nach emol um Rendez-vous ass, och.