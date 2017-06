© RTL-Archiv

Ee Fall vungouf et en Dënschdeg de Moie géint 4.30 Auer zu Lampech. Ee Mann gouf bei sech doheem iwwerfall.Zwee Männer waren an d'Haus agebrach an hunn nieft de Kreditkaarten och een Auto geklaut. Et huet sech ëm ee Skoda Yeti gehandelt mat de Lëtzebuerger Placken EJ7755.Déi zwee Brigangen hu franséisch geschwat. D'Police huet direkt eng Sichaktioun no deenen zwee an nom Auto an d'Wee geleet.Eventuell Zeien sollen den 113 kontaktéieren.Nozedroen bleiwenvun e Méindeg am fréien Owend. Tëscht Lauterbur an dem Scheedgen ware géint 18 Auer zwee Autoen aneneegerannt. Den 112 mellt, dass zwou Persoune blesséiert goufen. Op der Plaz waren d'Ambulanz vun Iechternach, den Samu an de Rettungshelikopter. Bal ëm déi selwecht Zäit waren tëscht dem Roudenhaff a Rodange och zwee Autoe matenee kollidéiert. Hei gouf eng Persoun verwonnt.