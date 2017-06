Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Eréischt am Januar 2016 waren Ännerunge virgeholl ginn. Ma um Terrain hätt sech elo gewisen, dass et nach ganz vill Problemer mat deem Gesetz géif ginn. Dacks wären dat Interpretatiounsschwieregkeeten. Dat géif scho beim Contrôle Médical ugoen. Fréier hätt deen déi individuell Situatioun vun enger Persoun ganz genee gekuckt, seet den Carlos Pereira vum OGBL.





Den Text, wéi en elo ass, wär net gutt duerchduecht an enorm komplex, sou de Carlos Pereira weider. Schonn am Februar vun dësem Joer hätt d'Gewerkschaft dowéinst eng Entrevue bei den dräi zoustännege Ministère ugefrot. Bis ewell ouni Succès. Beim OGBL wënscht ee sech, dass d'Politik besser op d'Leit vum Terrain géif lauschteren.





Versteesdemech huet den zoustännege Minister Nicolas Schmit awer fir d'Uleies vum OGBL. Et gëtt en deem Gesetz eng Rei Inpräzisiounen déi maachen, datt eng Rei Situatiounen, dat effektiv konkret Stellen net genuch ofgedeckt sinn. Dofir muss ee kucken, fir do Ajustementer am Gesetz virzehuelen.

De Reproche vum OGBL, d'Regierung géif d'Leit vum Terrain net matschwätze loossen, akzeptéiert den Nicolas Schmit awer net. D'Ministèren hu jo awer d'Recht och emol eng Reunioun ënnert sech ze maachen, seet de Minister. Et muss een emol kucken, wat déi Problemer bei der Applikatioun vun deem Gesetz sinn. Dofir gouf e Grupp vu Leit aus deenen dräi Ministèren zesumme gesat, déi dat kläre sollen. Ma den Nicolas Schmit präziséiert awer, datt hie mat enger Ufro fir eng Reunioun mat de Gewerkschafte confrontéiert ass.

Mat den Handwierker hätt ee sech schonn zesummegesat. Deemno géif ee sech esou séier wéi méiglech och d'Doléancë vun de Gewerkschaften am Detail nolauschteren