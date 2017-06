16% vun de Jonke ginn op d’mannst zwee Joer net schaffen, an d’Schoul oder a Formatioun an 20% kommen net an d’Aarbechtswelt, gi studéieren oder forméiert.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Dat geet aus enger Etüd iwwer Jonker, déi ofgehaange ginn oder sinn, ervir, déi en Dënschdegmoie virgestallt gouf.



Donieft verloossen 20% vun de Jonken d’Land, wuel an hiert Heemechtsland. Et kommen awer och 44% vun hinnen an d’Aarbechtswelt, gi studéieren oder forméiert. Déi entspriechend Etüd gouf vum Service nationale de la Jeunesse, zesumme mat der IGSS an dem LISER, erstallt.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

D'Resultater vun enger Etüd iwwer Jonker, déi ofgehaange sinn, goufen am Kooperatiounsministère virgestallt: Si weisen ë.a., dass all 5. Betraffenen net an d’Aarbechtswelt kënnt, studéiere geet oder forméiert gëtt!

Bei der Presentatioun sot den Educatiounsminister Claude Meisch, dass den SNJ, deen dës Etüd zesumme mat der IGSS a mam LISER gemaach huet, viru Jore konkret Offere fir dës Leit ugebueden, awer festgestallt hätt, datt ee mat deenen Offeren op ee reelle Besoin stéisst.





De Claude Meisch



De Minister huet vu ganz interessante Konklusioune geschwat, déi ë.a. an d'Beräicher Aarbecht a Gesondheet erareechen a virun deenen hirem Hannergrond en iwwergräifend Denken néideg wär.

Den Direkter vum Service national de la Jeunesse, Georges Metz, huet erkläert, dass een als SNJ 2007 vun der Regierung gefrot gouf, fir Programmer fir inaktiv Jonker z’entwéckelen; deemools wär een iwwerrascht gewiescht iwwert deenen hir Zuel. Et hätt ee wëlle wëssen, wat gebraucht gëtt, mä just ze graff Donnéeën zu där Fro gehat an och näischt am Ausland dozou fonnt. Doropshin hätt een dës Enquête bei 2.500 Jonke gemaach, sou den SNJ-Direkter.