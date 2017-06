An dat an enger Zäit, wou ewell 82 Prozent vun de Fiichtgebitter verschwonne sinn. Fir de Patrimoine an Zukunft besser z’erhalen, muss d’Natur méi konsequent geschützt ginn. Ënnert anerem sollen d’Liewensraim vun den Déieren nach besser protegéiert ginn.

Naturschutzplang / Reportage Frank Elsen



Zu Lëtzebuerg sinn där an deene leschte Joeren nämlech vill verluer gaangen. Dowéinst sollen elo bis 2021 15 Prozent vun deene Liewensraim nei retabléiert ginn. Ganz wichteg wier an der haiteger Zäit, datt de Buedemverbrauch zréck geet, seet de Staatssekretär aus dem Ëmweltministère Camille Gira.



900 Hektar am Joer huet een an den 90er Jore verbaut, haut sinn et der nach 200. Dofir muss een awer eng Rei Tabuzonen am Land definéieren. 27 Prozent vu Lëtzebuerg sinn aktuell iwwer Natura-2000-Zone geschützt. Dat heescht net, datt do eng Klack driwwer ass, ma et si just nach Projete vu groussem ëffentlechen Interessi op deene Plaze méiglech.

Aktuell ginn et hei am Land 66 Natura-2000-Zonen. Fir déi definéiert Ziler z’erreechen, ginn elo Gestiounspläng opgestallt. An deem Kontext ginn 7 regional Comités de Pilotage gegrënnt.



Dat ass en nei Instrument vum neien Naturschutzgesetz. Do sinn all d'Acteure vum Terrain, vu Baueren iwwer Bëschbesëtzer, Gemengen, Naturverwaltung, d'ONGen, d'Natur- an d'Bëschverwaltung vertrueden. Do geet et drëm, fir 5 Jorespläng opzestellen an ze kucken, mat wéi engen Acteuren een déi Ziler erreeche kann. Ganz wichteg ass och, datt de Finanzement ofgeséchert ass.

All Joers kommen 7 bis 8 Naturschutzgebidder derbäi. Fir d’Naturschutzgebidder nach besser ze verbannen, solle 7 nei Wëldbrécken entstoen. Ënnert anerem, beim Echangeur Helleng, esou ewéi op der Escher an der Areler Autobunn.



Heiansdo sinn d'Leit skeptesch a froe sech, op esou Ouvragen och funktionéieren. De Camille Gira kann de Leit versécheren, datt et klappt, well d'Natur- a Bëschverwaltung stellt heiansdo nuets Infraroutkameraen op, an da kann een erkennen, datt déi Wëldbrécken ganz intensiv benotzt ginn. Et ass also e ganz wichtegt Element, fir de geneteschen Austausch tëscht den Aarte behalen.

Deen neie Naturschutzplang kascht 95 Milliounen Euro.