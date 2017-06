Am Kader vun der 300 Jorfeier organiséieren d'Fräimaurer den 29. Juni Discoursen an Ugangs Juli zwee Deeg Porte Ouverte an der Rue de la Loge.

Si feieren, d'Fräimaurer, och déi Lëtzebuerger, datt et si zanter 300 Joer uechtert d'Welt gëtt. En Dënschdeg de Mueren hate si op eng Pressekonferenz invitéiert, natierlech an d'Rue de la Loge, hannert dem Palais, wou et Präzisioune gouf iwwert d'Loge an iwwer d'Festivitéiten.

Fräimaurerloge Lëtzebuerg / Reportage Nico Graf



An dëst emol virop: Owes, den 29. Juni, invitéiere si jiddwereen, dee sech fir si interesséiert, an de Cercle, wou et Discoursen iwwer si gëtt an Ugangs Juli gëtt et zwee Deeg Porte Ouverte an der Rue de la Loge. An do kréien d'Leit dann dat gewisen, wat d'Journalisten, zu hirer grousser Surprise, scho gewise kruten, d'Raimlechkeete vun der Loge, also hiren "Tempel", hir Diskussiounsraim, hire Bar, hir vill Biller mat philosopheschem Contenu, mat symboleschem oder nëmme mat Fotoe vu fréiere Loge-Bridder.



An et gouf Detailer wéi dës: Jo, si sinn, ouni Programm, e bësse bourgeois. La preuve: an der Stad wieren eng 56 Stroossen no Membere vun hinne benannt, a jo, si hätten hei am Land, historesch an der Napoleons-Zäit, e bësse militäresch Wuerzelen a jo, an der Grande Loge wiere nëmme Männer dran, 300, mä et géif och mixte an exklusiv feminin Loge ginn. Pro Joer kéimen eng kleng Dosen nei Bridder bei. Et misst ee sech umellen a wann een acceptéiert gëtt, da bezilt een 350 Euro d'Joer. Esouvill zu de Formalitéiten.



Zu de Prinzipie seet de Jean Schiltz, de Grand-Maître, dass Toleranz, vun Net-Exklusioun a Liberté an Egalité, alles geet zesummen. Et kann ee sech keng Fräiheet ouni Gläichheet a keng Gläichheet ouni Fräiheet virstellen. Et brauch een nëmmen ze kucken, wat dobausse geschitt. Haut ass et nach ëm esou méi wichteg, datt een ëmmer méi op déi Valeure pocht. Déi Valeure vum Humanismus, dee ech parallel mat der Fräimaurerei am 18. Jorhonnert entwéckelt huet, nach haut seng Wäerter huet.

An duerfir géifen d'Exposéen an hire Reim an déi roueg an tolerant Diskussiounen duerno och net no bausse gedroe ginn. Diskretioun also. Et gouf hinnen awer mat Filmer a Bicher a Revuen den Image vu geheim a geféierlech ugehaang, wat mat der Realitéit näischt ze dinn hätt.

Et interesséiert d'Leit einfach, fir esou Saachen ze kréien, och wa se näischt mat der Fräimaurerei ze dinn hunn. E Secret gëtt et awer net bei de Fräimaurer, éischter eng Diskretioun, aus verschidde Grënn.

Wou et haut ëm hir Initiatioun an hire sougenannte vécu personnel an ëm Psycho-Dramen goung, wou ee vum Léierbouf zum Gesell zum Meeschter Karriär maache kann, do ware se op der Pressekonferenz méi diskret. Op der Klaviatur vum Secret ass ebe gutt spillen, och wann e Porte Ouverte mécht.