© Nadine Gautier

PDF Bilan Unicef



An do ass et net nëmmen déi finanziell Aarmut, erkläert d’Sandra Visscher, Direktesch vun Unicef Lëtzebuerg, ma och déi multidimensional Pauvretéit. Feele Kleeder oder Schoulsaachen oder Spillsaachen? Eent vun de räichste Länner op der Welt misst dat besser hikréien.





Unicef/Reportage Nadine Gautier



Nieft der Aarmut gouf och op sexuell Abusen, op d’Wuelbefanne vun de Kanner an och op d’Loftverknaschtung gekuckt. Dëse leschte Punkt taucht fir déi éischte Kéier am Rapport op. An do schneit Lëtzebuerg par rapport zu de Nohaltegkeetsziler a par rapport zu den 41 aneren EU-an OECD Länner mat héije Revenue ganz schlecht of. Hei goufen am urbane Raum Analyse geholl. Dobäi koum eraus, datt d’Loft an eise Stied ze knaschteg ass, amplaz déi virgeschriwwen 10 Microgrammes vun der Weltgesondheetsorganisatioun sinn et hei 13.2 pro Meter Cube.D’Ëmverdeelung vum Räichtum, also méi Equitéit an der Gesellschaft schafen, wier ee Schratt an déi richteg Richtung, an do wieren ënnert anerem d’Politiker gefuerdert. Eng weider Recommendatioun vun Unicef Lëtzebuerg wier, datt méi Statistike gemaach ginn, op déi ee sech fir esou ee Rapport kéint baséieren. A verschiddene Beräicher feelen nämlech Date vun de Länner. Am Generalklassement läit Lëtzebuerg iwwregens op der 14. Plaz vun den 41 Länner, déi ënnert d’Lupp geholl goufen.