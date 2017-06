© Xavier Descamps / RTL Télé Lëtzebuerg

Ronn 300 Leit wollte sech en Dënschdeg den Owend unhéieren, wat de Michael Lüders am Trifolion ze soen hätt, iwwert d’Responsabilitéit vum Westen an de Konflikter am Noen a Mëttleren Osten, a spezifesch och a Syrien. Den däitsche Publizist an Islamwëssenschaftler ass net onëmstridden. Mat sengen Iddie geet hie géint de Mainstream an e sicht d’Schold vum syresche Biergerkrich net nëmme beim Assad-Regime.





Vitrag vum Michael Lüders - Reportage vum Nadine Gautier



De Weste spillt eng wesentlech Roll am Syrien-Konflikt, betount de President vun der däitsch-arabeschen Gesellschaft. Kuckt ee sech d’Virgeschicht un, géif ee gesinn, datt zum Beispill Amerika dacks am eegene geopoliteschen Interessi am Noen a Mëttleren Osten agéiert huet, net fir engem soi-disant Diktator d’Handwierk ze leeën oder doudeg Zivilisten ze rächen, mä fir ee Wiessel vum Regime erbäizeféieren, dee prowestlech agestallt wier. Offiziell gëtt et awer eng aner Begrënnung, mam Bléck op de Konflikt a Syrien. Et géif hei den Despot Baschar Al Assad ginn, an dee géif mat sengen enkste "Verbündeten" aus Russland an dem Iran déi syresch Bevëlkerung ënnerdrécken. Lo géif de Weste sech an der Flicht gesinn, déi syresch Bevëlkerung an hirem Kampf fir d'Fräiheet ze ënnerstëtzen.



A géint dës, wéi de Michael Lüders seet, Mainstream-Positioun, setzt hie seng eegen entgéint. Déi déi sech dat awer trauen, géife mat schaarfer Kritik konfrontéiert ginn a kriten Zitat "Göttersturz" a "Blasphemie" virgehäit. An Däitschland z.b. wier Kritik un der geostrategescher Politik vun Amerika net gär gesinn.



D’Politik ass markéiert vun Irrationalitéiten, seet de Politik- a Wirtschaftsberoder.



De Michael Lüders ass net ganz onëmstridden. Hien ass Wirtschaftsberoder a kritt, dat och als Interessekonflikt virgehäit. Béiswëlleg Ënnerstellungen, esou beschreift den Islamwëssenschaftler des Kritik. Hie géif Virträg halen, dat viru Firmen, mä genausou viru Publikum wéi en Dënschdeg am Trifolion.





D’Politik vum aktuellen amerikanesche President Donald Trump, wéi och d’Relatiounen tëscht Saudi- Arabien a Katar waren en Dënschdeg weider Sujeten. Op déi kucke mir en Donneschdeg dann am Dossier vum Dag um 10 fir 1.