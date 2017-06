X

3. Dag vu China-Visite: Cargolux mat neiem Projet (14.06.2017) Dei zentral-chinesesch Provënz Hénan stoung um Program um 3.Dag vum Premier Xavier Bettel senger offizieller Visite a China. Am Mëttelpunkt d'Cargolux an den neie Projet zesummen mat hirem Aktionär HNCA.

An de Gespréicher goung et ënnert anerem ëm d'Zesummenaarbecht am wirtschaftlechen a finanzielle Beräich. D'Zesummenaarbecht wier gutt, seet de Staatsminister a verweist notamment op d'Societéit vun der Cargolux an der chinesescher HNCA an och op d'Präsenz vu 6 chinesesche Banken.Den Dag virdrun stoung an der Provënz Hénan d'Cargolux an den neie Projet zesumme mat hirem Aktionär HNCA am Mëttelpunkt.