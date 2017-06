© Police

Déi national Police huet e Mëttwoch, an Zesummenaarbecht mat den däitsche Kollegen aus der Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem BAG a Vertrieder aus dem Lëtzebuerger Transportministère eng grouss ugeluechte Camionskontroll op der A1, op der Héicht vu Waasserbëlleg duerchgefouert. Iwwerpréift goufen déi allgemeng Virschrëften an d'Spezialgesetzer fir Schwéiertransporter.Am Ganze goufe 25 Camione kontrolléiert. 24 Verstéiss goufe festgehal a protokolléiert, 6 Camione goufen nach op der Plaz immobiliséiert, well hir Charge net uerdentlech geséchert war an een Holztransporter war iwwerlueden.