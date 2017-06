© AFP (Archiv)

Den neie Ciné Scala, deen an enger Woch zu Dikrech seng Dieren opmécht, sollt eigentlech vun engem private Bedreiwer geréiert ginn. Ma virun kuerzem huet de Schäfferot awer dunn decidéiert, sech selwer drëm ze këmmeren an de Kino a 5 Tranchen ze kafen. D'Konsequenz war een Eklat am Gemengerot vun en Dënschdeg.

Eklat zu Dikrech / Reportage Frank Elsen



Kuerz virum Vote hu Vertrieder vun der CSV, DP an Déi Gréng decidéiert, de Sall ze verloossen. Een demonstrative Protestakt: Déi majoritär LSAP souz nach alleng do. E grousse Problem wier deen, dat d’Oppositioun ni richteg informéiert gouf, seet de fréiere Buergermeeschter an aktuellen CSV-Conseiller Jacques Dahm.



Well och d'Oppositioun hätt dat Ganzt gär eng Kéier gesinn. Et keeft ee jo näischt, wat een net och gesinn huet. Do war d'Äntwert "Dann hätt der jo kéinte kucke goen". Ma wann een awer net Proprietair ass, kann een net einfach esou do era goen, seet de Jacques Dahm. D'Gemeng war also am Projet méi implizéiert, wéi datt ëmmer gesot gouf.

Weder iwwer d’Baupläng, nach iwwert de Kafpräis wier een informéiert ginn, bedauert d’Oppositioun. Experten no soll de Kafpräis sech op 8 Milliounen Euro chiffréieren. D’Oppositioun wier regelméisseg informéiert ginn, seet iwwerdeems den LSAP-Buergermeeschter Claude Haagen.



2013 koumen déi éischt Informatiounen, 2014 weiderer mam Contrat de Bail, deen zum Vote am Gemengerot stoung. Dono ass de Projet an d'Bautekommissioun gaang, well de Promoteur jo och eng Baugeneemegung huet misse kréien. Déi Dossiere goufe jo all an der Gemeng traitéiert an et goung e Courrier electronique un all d'Membere vum Gemengerot gaangen.

Fir d’CSV ass de Kino an Zukunft net rentabel. Well, wann dat de Fall wier, hätt de Promoteur, deen et gebaut huet, et och gehalen.

De Claude Haagen gesäit dat awer anescht. Et ass e Projet fir d'Nordstad, fir d'Stad Dikrech an och fir d'Geschäftswelt vun der Regioun. Dikrech ass eng jonk Stad, wou vill Leit an de Kino ginn. E Kino kann eng Uertschaft economesch a kulturell stäerken.

Schonn an deene leschte Wochen hätt d’LSAP Invitatioune fir d’Ouverte erausgeschéckt, obwuel dat nach guer net iwwert de Projet ofgestëmmt gouf. Do huet een d'Gefill, datt d'LSAP sech do seet, jo mir sinn zu 7, mir drécken dat elo duerch, kritiséiert de Jacques Dahm.

A knapp enger Woch ass zu Dikrech d’Ouverture vum neie Ciné Scala. 500 Leit wäerten an déi 5 Säll erapassen, wou an Zukunft déi neiste Filmer gewisen ginn. De Kino entsprécht dann och de neisten technologesch Entwécklungen.