Eng Fra, déi 2009 en Aarbechtskontrakt beim ACL ënnerschriwwen huet, an déi bei de leschte Wahlen, op der Lëscht vum OGBL, als Personaldelegéiert gewielt gouf, gouf am Februar suspendéiert. Hie gëtt eng Faute grave reprochéiert.



Harcèlement moral géif een dat nennen, wat déi betraffe Fra iwwer länger Zäit vis-à-vis vun hiren Aarbechtskollege gemeet hätt, huet den Affekot vum ACL ënnerstrach. Hien huet dat op enger Rei Punkten duergeluecht. Zum Beispill soll si an anere Leit hire Classeuren respektiv Computeren gewullt hunn, Telefonsenregistrementer, déi beim ACL gemaach ginn, gelauschtert hunn an hire Kollegen Angscht gemaach hunn, mat der Ausso, datt si géifen erausfléien an duerch méi bëlleg Leit ersat ginn. Donieft goung Rieds vun onnéidege Revolten géint d'Direktioun. Als Beweis fir déi Reprochen huet den ACL Temoignagen vun 9 aneren Salariéeën.

D'Temoignagen, déi awer guer näischt wäert sinn, seet d'Affekotin vun der Géigesäit an ënnersträicht, datt déi Leit Member vun der Direktioun oder vum Management sinn. Si presentéiert 25 Attestatiounen vu Leit, déi wierklech mat der Concernéierter zesummegeschafft hätten, ënnert anerem an där hirem Service.An deenen Attestatiounen geet Rieds vun enger engagéierter Personaldelegéiert, vu Leit, déi nach ëmmer Kontakt mat der Fra hunn. Si géifen hir zum Beispill SMSe schreiwen a mat hier e Patt drénke goen. Alles dat géif ee wuel net maachen, wann ee vun där Persoun harceléiert gi wier, heescht et vun där hirer Affekotin.Si huet och nach emol drop higewisen, datt déi Betraffen an den Direkter vum ACL sech aus engem fréieren Aarbechtsverhältnis kennen an ass der Meenung, datt den Direkter, wéi hien 2014 op dee Poste koum sech et zur Missioun gemaach hunn, d'Fra erauszegeheien.Dann huet si och duergeluecht, datt deen neien Direkter fir eng schlecht Ambiance am Automobilclub suergt. Zënter hien d'Soen huet, hätt een Drëttel vum Personal gekënnegt, respektiv wier entlooss ginn. Dobäi handelt et sech ëm ronn 50 Leit.D'Reproche vum ACL huet d'Affekotin vun der Géigesäit Punkt fir Punkt widderluecht. Zum Beispill mam Argument, datt een am Kader vu senger Aarbecht kann a Classeure bliederen, ouni datt dat e Verbriechen ass an datt et zur Missioun vun der Chef d'equipe gehéiert hätt, fir verschidden Telefonsenregistrementer nozelauschteren.Och d'Géigesäit huet vun Harcèlement geschwat, huet dem ACL, deen awer reprochéiert. Déi Betraffen hätt just hir Roll als Personaldelegéiert vum OGBL eescht geholl an dat hätt der Direktioun net gepasst. D'Gewerkschaft rifft um Freideg op eng symbolesch Aktioun fir d'Fra ënnerstëtzen, ma um Enn uerteelt d'Aarbechtsgeriicht.Rendezvous ass den 3. Juli.