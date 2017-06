Zanter dem 15. Juni ginn et keng Roamingkäschte méi an der EU. Net betraff sinn awer d'Uriff an d'Ausland, déi weider extra bezuelt musse ginn.

Roam like at Home

© AFP (Archiv)

Telefonéieren, Smsen, an am Internet surfen. Vum 15. Juni un ass offiziell Schluss mat de Roamingpräisser, dat heescht de Client bezilt keng Extrakäschte méi, wann e säin Handy am EU-Ausland benotzt. Ma wéi koum et zu dësem Changement a wat bedeit dëst elo konkret fir d'Clienten?





Bye Bye Roaming / Reportage Carmen Michels



10 Joer laang huet sech déi deemoleg EU-Kommissärin Viviane Reding fir d'Ofschafung vun de Roamingkäschten agesat. D'CSV-Europa-Deputéiert beschreift dat Ganzt als ee laange Kampf, dee si géint d'Operateuren, mä och aner Kommissiouns-Memberen aus der europäescher Kommissioun gefouert huet. 10 Joer, eng laang Zäit, an deenen dräi Grënn d'Viviane Reding awer ëmmer erëm motivéiert hätten, net opzeginn.

Et war eng schrecklech Ongerechtegkeet vis-à-vis vun de Leit an eng Negatioun vun Europa. Et huet een d'Europa ouni Grenze geschaf, ma bei den Handye gouf et nach Grenzen. An, wann een eng Kéier en digitale Bannemaart wëll, kann een dach net do, wou d'Leit direkt bedeelegt sinn, Grenzen opbauen, erkläert d'Viviane Reding.

Nom Motto „Roam like at Home“ kann de Client also vun elo u säin Handy an Europa zu deene selwechten Tariffer wéi déi an sengem Heemechtsland benotzen. Nieft den EU-Memberstaate gëllt dës Reegelung och fir Norwegen, Island a Lichtenstein. Et ass iwwerdeems wichteg ze wëssen, dass Uriff oder SMSen aus dem Heemechtsland an d'Ausland net ënnert de Roaming falen. Hei bezilt de Client also weider den internationalen Tarif.

Obwuel fir de Client finanziell alles beim ale bleiwe sollt, hat ee Lëtzebuerger Operateur decidéiert, fir seng Tariffer ze erhéijen an dem Client dëst iwwer ee Schreiwes matgedeelt. Dëst huet fir kräfteg Opreegung bei de Cliente gesuergt esou de Pascal Koehnen vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz.

Ëm déi 50 bis 60 Demande si schrëftlech komm an och iwwer Telefon hu sech vill Leit ëmfrot, wéi si domadder ëmgoe sollen.

De Konsumenteschutz betount iwwerdeems, dass, wann den Operateur d'Conditions générales vun engem Abonnement ännert, de Client d'Recht huet, fir de Kontrakt ze kënnegen. Heibäi gëllt et awer opzepassen, dass de Portage gemaach gëtt, dat heescht, dass een net einfach kënnegt, mä oppasst, fir seng al Nummer kënnen ze behalen. Och wann dee concernéierten Operateur net eleng d'Präisser, mä och deen Datevolumen erhéicht huet, hu vill Clienteën dëst net als Virdeel verstanen.

Vill Leit hu mam Ofschafe vum Roaming festgemaach, datt hiert Abbonnement méi bëlleg géif ginn. Och wann ee méi Datevolume kritt huet, wéi den Operateur de Präis erhéicht huet, muss dat net forcément all Client interesséieren.

De Client misst deemno individuell entscheeden, wéieen Operateur oder Abonnement elo deen interessantste fir een ass. De Konsumenteschutz réit iwwerdeems de Leit net eleng d'Präisser vun deenen eenzelen Operateuren ze vergläichen. Mä doriwwer eraus och Aspekter, wéi de Reseau an d'Qualitéit vum Service, am Aen ze behalen.