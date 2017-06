Wahlprogramm 2017 vun der LSAP (14.06.2017) D'LSAP huet e Mëttwoch hire Wahlprogramm 2017 zu Schëffleng presentéiert.

Dass d'LSAP sech nei ausriichte muss, géing virun allem doru leien, dass eis Gesellschaft sech ganz staark erneiert. Do heescht et op d'Besoine vun de Leit anzegoen an am Wuel vun de Bierger z'adaptéieren.Fir d'LSAP si bei dëse Wahlen 3 Punkte wichteg: Familljepolitik, Logement an den Trafic. A mat deene Punkten wëll een net nëmmen déi traditionell Wielerschaft uspriechen, mä och déi breet Masse. D'Prioritéit gesäit d'LSAP am Süden awer besonnesch am bezuelbare Wunnraum.